МВФ рекомендует Беларуси свести к минимуму поддержку национальной валюты
МВФ рекомендует властям Белоруссии сократить до минимума интервенции, направленные на поддержку нацвалюты.
Международный валютный фонд рекомендует властям Белоруссии сократить до минимума интервенции, направленные на поддержку национальной валюты, и ужесточить денежно-кредитную политику, передает РИА "Новости".
По мнению МВФ, резкое сокращение интервенций "способствовало бы необходимому снижению курса белорусского рубля, что, в свою очередь, привело бы к уменьшению внешних дисбалансов и, таким образом, позволило избежать дальнейших потерь резервов".
Сокращение интервенций должно дополняться повышением ставки рефинансирования, чтобы сдержать инфляционное давление и предотвратить скачки курса на валютном рынке. При этом Нацбанк Белоруссии должен быть готов в случае необходимости пойти на дальнейшее ужесточение политики, чтобы предотвратить завышение обменного курса белорусского рубля, считают в МВФ.
Белорусский Нацбанк согласился рассмотреть рекомендацию МВФ о переходе к таргетированию денежной базы, сообщили в фонде.
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