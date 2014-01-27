МВФ рекомендует Беларуси свести к минимуму поддержку национальной валюты

Международный валютный фонд рекомендует властям Белоруссии сократить до минимума интервенции, направленные на поддержку национальной валюты, и ужесточить денежно-кредитную политику, передает РИА "Новости".

По мнению МВФ, резкое сокращение интервенций "способствовало бы необходимому снижению курса белорусского рубля, что, в свою очередь, привело бы к уменьшению внешних дисбалансов и, таким образом, позволило избежать дальнейших потерь резервов".

Сокращение интервенций должно дополняться повышением ставки рефинансирования, чтобы сдержать инфляционное давление и предотвратить скачки курса на валютном рынке. При этом Нацбанк Белоруссии должен быть готов в случае необходимости пойти на дальнейшее ужесточение политики, чтобы предотвратить завышение обменного курса белорусского рубля, считают в МВФ.

Белорусский Нацбанк согласился рассмотреть рекомендацию МВФ о переходе к таргетированию денежной базы, сообщили в фонде.

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