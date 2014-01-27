НБУ впервые в этом году вышел на межбанк и предложил доллар по 8,4 грн

Национальный банк Украины сегодня вышел на межбанковский валютный рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл. при рыночных котировках 8,5200 грн/долл., сообщил УНИАН участник рынка.

«На межбанковском рынке отсутствовало предложение доллара и Нацбанк вышел с интервенциями по 8,40 грн/долл.», - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеАкции США пострадали из-за распродаж на развивающихся рынкахПо информации казначея крупного банка, интервенции НБУ пока не повлияли на котировки доллара США на межбанковском рынке и стоимость валюты достигает отметки 8,6 грн/долл. «Видимо, предложение валюты регулятором было ограниченным, только «своим»», - пояснил банкир.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Нацбанк еще ни разу не выходил на рынок с интервенциями. В понедельник, 27 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,5200 грн/долл. против 8,4600/8,5000 грн/долл. на открытии торгов.

Как уточнили в компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», на рынке не сформировалась цена на продажу доллара по причине отсутствия предложения.