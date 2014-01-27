Доллар на межбанке достиг 8,60 грн

Об этом сообщает fin.biz.ua.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,4600/8,5000, к 12:00 цены поднялись 8,5200/-. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,6000/-.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2436/47, к 12:00 цены выросли 0,2472/90. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2472/95. В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.5280 (+0.1130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3715. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5715/11,6280, к 12:00 цены ушли вверх 11,6655/11,7750. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,7445/11,8855.