Доллар на межбанке достиг 8,60 грн
В понедельник, 27 января 2014 г., на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту продолжали расти.
Об этом сообщает fin.biz.ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,4600/8,5000, к 12:00 цены поднялись 8,5200/-. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,6000/-.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2436/47, к 12:00 цены выросли 0,2472/90. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2472/95. В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.5280 (+0.1130).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3715. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5715/11,6280, к 12:00 цены ушли вверх 11,6655/11,7750. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,7445/11,8855.