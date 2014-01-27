Гривня вошла в список самых недооцененных валют мира

Украина попала в пятерку стран мира с самой недооцененной национальной валютой, свидетельствуют данные индекса «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за январь 2014 года.

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Данные индекса свидетельствуют, что национальная валюта Украины недооценена на 51% по отношению к доллару США и на 54,3% - по отношению к евро. Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно данным исследования, должна составлять 4,11 грн/долл. при действующей стоимости 8,38 грн/долл., по отношению к евро – 5,19 грн/евро при действующей стоимости 11,37 грн/евро.

По результатам исследования, в пятерку стран, национальные валюты которых недооценены на 50% и выше, вошли Индия, Южная Африка, Малайзия, Украина и Индонезия.

Российская валюта, по данным исследования, недооценена на 43,3% по отношению к доллару и на 47,2% - по отношению к евро.

Справка УНИАН. Big Mac Index рассчитывается журналом The Economist с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности и использует в качестве эталонной величины стоимость гамбургера в ресторанах сети быстрого питания McDonald's в разных странах мира. За основу берется цена "Биг Мака" в США, и если в какой-то стране он дешевле, то валюта этой страны считается недооцененной, соответственно, курс доллара в этой стране должен быть ниже. Недооцененность национальных валют наиболее характерна для экспортно-ориентированных стран, к которым относится и Украина.

В понедельник, 27 января, Национальный банк Украины, впервые с начала 2014 года, вышел на межбанковский валютный рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл. при рыночных котировках 8,5200 грн/долл.