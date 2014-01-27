Нацбанк в 2013 году провел 310 проверок банков по вопросам денежного обращения

Национальный банк Украины в 2013 году провел 310 проверок банковских учреждений по вопросам денежного обращения, в том числе 37 проверок было проведено внепланово, сообщила УНИАН пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, в 2014 году запланировано проведение таких проверок в 244 банках.

По информации НБУ, особое внимание при проведении проверок уделяется выполнению требований по инкассации и перевозке ценностей, в т.ч. соблюдению требований по сохранности ценностей согласно нормативным документам Нацбанка, в частности, Инструкции по организации инкассации средств и перевозки ценностей в банковских учреждениях в Украине. Также проверяется наличие материально-технического обеспечения подразделения инкассации и его соответствие требованиям указанной инструкции, документальное оформление операций по инкассации и перевозке ценностей, соблюдение банком внутренних инструкций, положений, вопросы кадрового отбора , подготовки и повышения квалификации работников.

Читайте также НБУ впервые в этом году вышел на межбанк и предложил доллар по 8,4 грн

Информация о подробных результатах проведенных проверок не сообщается, поскольку, как разъяснил Нацбанк, такая информация относится к категории банковской тайны, но в то же время уточняется, что все выявленные «слабые места», которые можно быстро исправить, устраняются в ходе проверки.

Также сообщается, что по результатам проведенных проверок при выявлении нарушений Нацбанк применяет меры воздействия, предусмотренные Законом Украины «О банках и банковской деятельности». Кроме того, банкам могут предоставляться рекомендации, например, по оптимизации маршрутов инкассации с точки зрения протяженности, загруженности, рисков проведения операций, избежания «встречных» перевозок валютных ценностей, пересмотра схем маршрутов по более безопасным направлениям перевозок и т.п.

По информации НБУ, помимо проведения проверок, регулятор способствует безопасности инкассации средств и перевозки валютных ценностей, осуществляя нормативное регулирование в этой сфере для банков. В частности, в рамках Меморандума о сотрудничестве с Государственной службой охраны при МВД Украины, Нацбанк совместно с банковскими ассоциациями и банками постоянно работает над вопросами усиления мер защиты инкассаторов банков и повышения уровня сохранности ценностей, утверждая необходимые изменения в нормативно-правые акты в этой сфере.

Согласно Стратегической программе по совершенствованию организации налично-денежного обращения в Украине на 2013 - 2018 годы, для банков предусмотрено создание условий, направленных на стимулирование совершенствования защиты инкассаторов и ценностей, в том числе широкое применение специальных устройств для транспортировки наличных, которые в случае несанкционированного вскрытия осуществляют окраски банкнот специальной краской, а также внедрение использования современных технологий и материалов в сфере защиты ценностей, повышение профессионального уровня инкассаторов и взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам безопасности.

Также в 2013 году специалисты Нацбанка приняли участие в ряде мероприятий просветительского характера, в частности, в I Международной конференции на тему: «Инкассация и перевозка ценностей в банках» и Третьей ежегодной банковской конференции. Нацбанк намерен принять участие в таких мероприятиях и в 2014 году. Кроме того, регулятор принимает участие в семинарах и совещаниях с руководителями подразделений инкассации и безопасности банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки заменить весь автотранспорт для инкассации на бронированный до 1 января 2015 года, соответствующие нормы закреплены постановлением регулятора от 3 июня №191. Также этим постановлением Нацбанк установил ограничения объемов валютных ценностей в зависимости от способа их инкассации, в рамках вышеуказанных сроков.