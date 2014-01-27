Миндоходов за год выявило нарушений таможенного законодательства на 796 млн грн

Специалисты Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году выявили нарушений таможенного законодательства на 796 млн грн, при этом наиболее распространенными среди этих нарушений являются случаи незаконного перемещения продовольственных и промышленных товаров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Наиболее распространены случаи незаконного перемещения через таможенную границу продовольственных (более 5,7 тыс. случаев) и промышленных товаров (почти 5,5 тыс. случаев). Сумма таких нарушений составила более 36,7 млн грн и 197 млн грн соответственно», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, в прошлом году было зафиксировано 612 нарушений при перемещении валюты на общую сумму 108 млн грн.

В частности, работники Южной таможни Миндоходов установили факт перемещения через таможенную границу Украины диетических добавок, стоимость которых была занижена в пять раз. Реальная таможенная стоимость товара составляла более 1 млн долл. США вместо заявленных 200 тыс. долл. США.

Миндоходов также напомнило о необычном случае, когда сотрудники Киевской межрегиональной таможни Миндоходов обнаружили 15,3 тыс. долл. и 8,6 тыс. евро в теле плюшевого Деда Мороза, который был отправлен из Австралии в Украину как «подарок на Рождество».

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Как сообщал УНИАН, таможенные службы Миндоходов зафиксировали за 9 месяцев 2013 года более 18 тыс. нарушений таможенных правил на сумму свыше 428,8 млн грн. Кроме того, за 9 месяцев Миндоходов предотвратило 482 случая незаконного перемещения валюты на сумму 51,7 млн грн.

В марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Миндоходов, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

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