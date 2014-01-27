Для провоза валютных ценностей могут ввести отдельную декларацию

Министерство финансов Украины предлагает ввести в Украине процедуру отдельного декларирования провозимых через границу валютных ценностей в объеме 10 тыс. евро и более, включая собственно валюту, ценные бумаги и банковские металлы.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, разработанном в Министерстве финансов Украины.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, декларирование валютных ценностей включает указание объема, происхождения и цели назначения. «Аккумулирование такой информации позволяет контролировать движение валютных ценностей и использовать эти данные в дальнейшем в установленном законом порядке, - говорится в пояснительной записке. – Граждане должны заполнять декларацию при перемещении через границу в письменном виде».

Согласно разработанному Минфином Положению о декларировании валютных ценностей, также содержащемуся в проекте постановления правительства, декларация должна быть заполнена в двух экземплярах независимо от того, подавалась ли гражданином обычная таможенная декларация с указанием предметов и ценностей, перевозимых через государственную границу. Вместе с декларацией валютных ценностей предлагается подавать ряд документов, подтверждающих происхождение средств.

В Минфине ожидают, что декларирование ценностей будет способствовать борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем.

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Как сообщал УНИАН, на текущий момент при пересечении границы граждане заполняют одну таможенную декларацию. Не подлежат декларированию личные вещи, продукты питания для личного потребления, наличные деньги в эквиваленте не более 10 тыс. евро, а также неподакцизные товары определенной предельной стоимости. Суммарная фактурная стоимость товаров, провозимых без декларирования в ручной клади или багаже через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения, не может превышать эквивалент 1 тыс. евро. Для товаров, провозимых через наземные пункты пропуска без декларации, такая стоимость ограничена эквивалентом 500 евро, а вес – 50 кг.

Для товаров, которые перемещаются (пересылаются) без сопроводительного багажа и не подлежат декларированию, суммарная стоимость не может превышать 300 евро.

Кроме того, не подлежат декларированию временно ввозимые на таможенную территорию Украины транспортные средства и топливо, находящееся в баках таких транспортных средств.

Все другие товары декларируются в таможенных декларациях в письменной форме. Декларации заполняются как по желанию гражданина, так и по требованию таможенных органов.

В 2013 году специалисты Министерства доходов и сборов Украины выявили нарушений таможенного законодательства на 796 млн грн, при этом наиболее распространенными среди этих нарушений являются случаи незаконного перемещения продовольственных и промышленных товаров.

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