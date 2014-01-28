Банк России сдвинул границы валютного коридора на 15 копеек
Курс рубля ослабевает, обновляя минимумы 2009 года.
Банк России 27 января сдвинул вверх на 15 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро), следует из материалов ЦБ РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.
Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 33,65-40,65 рубля. Банк России сдвинул границы плавающего валютного коридора на 15 копеек впервые с октября 2011 года.
При этом курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:05 мск вторника снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим уровнем закрытия и составил 34,64 рубля. Евро снизился к рублю на 7 копеек, таким образом, курс европейской валюты составил 47,36 рубля.
Читайте такжеРоссияне теряют доверие к рублю - СМИСтоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, уменьшилась на 6 копеек и достигла отметки 40,36 рубля.
Курс рубля ослабевает, обновляя минимумы 2009 года к доллару, евро и бивалютной корзине. Снижение происходит в условиях почти ежедневного повышения Центробанком границ бивалютного коридора и на фоне спада глобального интереса инвесторов к валютам развивающихся стран в ожидании решения ФРС США в отношении мер стимулирования национальной экономики, отмечают трейдеры.