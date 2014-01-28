Банк России сдвинул границы валютного коридора на 15 копеек

Банк России 27 января сдвинул вверх на 15 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро), следует из материалов ЦБ РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 33,65-40,65 рубля. Банк России сдвинул границы плавающего валютного коридора на 15 копеек впервые с октября 2011 года.

При этом курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:05 мск вторника снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим уровнем закрытия и составил 34,64 рубля. Евро снизился к рублю на 7 копеек, таким образом, курс европейской валюты составил 47,36 рубля.

Читайте такжеРоссияне теряют доверие к рублю - СМИСтоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, уменьшилась на 6 копеек и достигла отметки 40,36 рубля.

Курс рубля ослабевает, обновляя минимумы 2009 года к доллару, евро и бивалютной корзине. Снижение происходит в условиях почти ежедневного повышения Центробанком границ бивалютного коридора и на фоне спада глобального интереса инвесторов к валютам развивающихся стран в ожидании решения ФРС США в отношении мер стимулирования национальной экономики, отмечают трейдеры.