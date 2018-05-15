Украинская гривня попала «в шторм»

После «замораживания» правительством Украины процесса евроинтеграции в конце прошлого года курс гривни упал до 8,30 грн/долл. Когда стало известно о снижении Россией цены на газ для Украины и выделении кредита на 15 млрд долл., гривня укрепилась до 8,16 грн/долл. Правда, Нацбанку для стабилизации ситуации тогда пришлось потратить на валютные интервенции 942 млн долл. Сегодня на обострение политической нестабильности курс отреагировал повышением цены на доллар.

Политическая нестабильность и связанные с ней негативные ожидания - убедительные предпосылки для активных интервенций регулятора. Тем не менее, Нацбанк только 27 января вышел на валютный рынок и предложил доллар по 8,40 грн/долл. - отдельным банкам и в ограниченном объеме.

«Интервенции НБУ не повлияли на котировки доллара США на межбанковском рынке, стоимость валюты достигает отметки 8,6 грн/долл.», - рассказал УНИАН казначей одного из крупных банков.

Цена продажи доллара так и не сформировалась по причине отсутствия предложения и резкого роста спроса на иностранную валюту. По мнению экспертов, ситуация странная, учитывая наличие у регулятора ресурсов для поддержания гривни и опыт последних месяцев 2013 года, когда Нацбанк при каждом «тревожном сигнале» предлагал на межбанке дешевый доллар.

НБУ в свою очередь заверил, что предпосылок для девальвации гривни нет, и регулятор располагает широким спектром возможностей для поддержания стабильности валютного курса.

«Пока тенденция идет к тому, что рынок сам в состоянии сбалансировать спрос и предложение. Курс 8,34-8,37 грн/долл. сложился в результате декабрьских событий, когда начали звучать комментарии о нестабильности и возможном повышении курса доллара. У регулятора есть все возможности для поддержания стабильности курса», - пояснил заместитель главы Нацбанка Алексей Ткаченко.

Но заявления регулятора в условиях политического кризиса оказались неэффективными. Первая же попытка Нацбанка «убрать руки» с валютного рынка продемонстрировала, насколько сильно нацвалюта чувствительна к любым экономическим и политическим потрясениям. Поэтому значительная часть российского кредита будет использована для балансировки на межбанке. А значит, правительству уже сейчас следует задуматься, где дальше брать деньги.

«Заигрывание» с МВФ?







Стоимость внешних заимствований для Украины снова выросла - инвесторы отреагировали на усиление протестов в стране. Доходность украинских еврооблигаций повысилась до 10-10,5%. В свою очередь, МВФ заявил о готовности сотрудничать с Украиной, если от власти поступит предложение.

«Власти до сих пор не прояснили свои намерения в отношении вопроса по программе Фонда», - сказал на брифинге в штаб-квартире МВФ заместитель пресс-секретаря Департамента внешних отношений МВФ Уильям Мюррей.

В конце 2015 года, после президентских выборов, Украине предстоит погашать российский кредит, и если нынешнее правительство рассчитывает остаться у власти, то вполне вероятно, что Нацбанк заранее пытается прозондировать рынок, чтобы решить можно ли применять политику гибкого курса для привлечения кредита МВФ.

«Гривня будет колебаться в коридоре 8,0-8,5 грн./долл., по которому рассчитывался бюджет. И, похоже, на удержание гривни Нацбанк больше тратиться не будет, чем выполнит требование МВФ на этот счет», - сказал один из дилеров коммерческих банков.

По словам главы аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, МВФ удовлетворил бы курс 9,5 грн/долл., но он означает самоубийство для власти.

В международном рейтинговом агентстве Fitch также убеждены, что власти вряд ли сделают некие шаги, способствующие ослаблению гривни. «Хотя власти теоретически могут воспользоваться преимуществом ослабления внешнего давления в целях плавающего курса гривни. Fitch считает это маловероятным в преддверии президентских выборов в начале 2015 года», - говорят эксперты агентства.

Отечественные аналитики склонны объяснять резкое усиление давления на валютном рынке негативными ожиданиями и избытком ликвидности.

Или девальвация?

Рост монетарной базы в 2013 году превзошел самые смелые прогнозы: Нацбанк ускорил печать гривни в 3,4 раза. По мнению Паращия, в преддверии новогодних праздников такие действия НБУ прогнозировались, так как этот период наиболее безопасен для вливания дополнительной ликвидности на рынок. Но увеличение монетарной базы в декабре 2013 года на 6,5% превысило все ожидания.

«Скорее всего, правительство на фоне предоставления Россией кредита на 15 млрд долл. решило рискнуть и напечатало в декабре больше гривни, чем в среднем за 11 месяцев 2013 года», - считает Паращий.

Дополнительная гривневая ликвидность в условиях углубления политической напряженности внутри страны увеличила в несколько раз спрос на доллар. Объем сделок на межбанке 24 января побил очередной пятилетний рекорд и составил 2,865 млрд долл., при этом в прошлом году в среднем в день показатель составлял 930 млн долл., а в 2012 году – 793 млн долл.

«С начала нового года на межбанковском рынке наблюдается излишняя гривневая ликвидность (остатки банков на корсчетах в НБУ удерживаются на уровне выше 30 млрд грн). Эта гривневая ликвидность выливается в покупку доллара», - комментирует ситуацию старший специалист по торговле облигациями Concorde Capital Юрий Товстенко.

На спрос также повлияло и то, что в первую рабочую неделю каждого месяца валюту в значительных объемах закупает «Нафтогаз» для оплаты контрактов с «Газпромом». В январе этот фактор совпал с отпускным периодом, когда у экспортёров наблюдался минимум продаж валютной выручки. Такое соотношение повышенного спроса и низкого предложения спровоцировало резкий рост курса.

Как и задумывалось

Эксперты не исключают, что невмешательство Нацбанка в «судьбу» курса гривни -продуманный шаг со стороны правительства.

«Раньше, если НБУ хотел бороться за стабильность гривни, то проводил мероприятия по уменьшению ликвидности. Так что происходящее на валютном рынке может быть как предвестником куда более серьезных перемен, так и просто отражением психологии. Факт будет зависеть от продолжения политического противостояния, а также желания властей», - отметил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Действия Нацбанка можно объяснить его решением воспользоваться «политической завесой» и немного отпустить гривню. Умеренная девальвация улучшит показатели бюджета за счет ускорения инфляции и поможет экспортерам.

«Курс гривни при попустительстве НБУ пробил отметку 8,40. Возможно, в Кабмине решили одним махом вывести курс на заложенный в бюджете показатель 8,5», - пояснил Найман.

При этом есть и другая версия происходящего. Если бы не было необходимости, то Нацбанк вряд ли рисковал опускать валюту в такой напряженной обстановке. По мнению исполнительного директора центра социально-политических исследований CASE Украина Дмитрия Боярчука, проблема в том, что политика регулятора и договоренность с Россией непрозрачны.

«Одна из догадок, что часть кредита могла быть в рублях (не зря же НБУ повысил статус рубля до валюты первой категории – чтобы в резервах можно было учитывать)», - допускает эксперт. По его предположению, ослабление гривни может быть связано именно с привязкой к рублю, который падает после отказа российского Центробанка от валютных интервенций для поддержки курса.

Прогнозирование курса в нашей стране - дело неблагодарное, т.к. этот вопрос находится больше в политической плоскости, чем в экономической. Эксперты неохотно оценивают возможное развитие ситуации, тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что правительство не допустит обесценивания гривни ниже 8,5 грн/долл. Их уверенность основывается на договоренностях с Россией, которая уже заявила, что если политические риски в Украине будут расти, то это скажется на готовности РФ продолжать выделение средств. В случае приостановки кредитования курс гривни, который уже значительно упал на фоне столкновений на текущей неделе, может оказаться под дополнительным давлением.

Ксения Обуховская (УНИАН)