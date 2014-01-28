Apple в октябре-декабре увеличила выручку на 5% - до 57,6 млрд долл.

Крупнейший в мире производитель гаджетов американская компания Apple в первом квартале 2014 финансового года, закончившемся в конце декабря, увеличила выручку на 5% - до 57,6 млрд долл. с 54,5 млрд долл. в аналогичном периоде годом ранее, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистая квартальная прибыль компании в октябре-декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года осталась на прежнем и составила 13,1 млрд долл.

При этом международные продажи составили 63% от квартального дохода.

По данным Apple, компания за отчетный период продала рекордное количество iPhone - 51 млн устройств по сравнению с квартальным показателем годом ранее 47,8 млн устройств. Также за прошедший квартал компания реализовала 26 млн iPad, что также является рекордным показателем за квартал (в аналогичном периоде 2012 года это число составляло 22,9 млн).

Квартальные продажи компьютеров Mac составили 4,8 млн устройств, в сравнении с квартальным показателем в размере 4,1 млн годом ранее.

«Мы искренне рады рекордным продажам iPhone и iPad, уверенным результатам линейки продуктов Mac и продолжающемуся росту показателей iTunes», - процитировала пресс-служба главу корпорации Тима Кука.

На второй финансовый квартал 2014 года аналитики Apple прогнозируют выручку в диапазоне от 42 млрд до 44 млрд долл.

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Справка УНИАН. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира корпорации находится в Купертино, штат Калифорния.

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