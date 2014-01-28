Мировые продажи смартфонов в 2013 году достигли рекордных показателей

Мировые продажи смартфонов по итогам 2013 года выросли на 41% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные 990 млн единиц. Такие данные приводятся в исследовании американской аналитической компании Strategy Analytics, специализирующейся на анализе рынка высоких технологий, передает ИТАР-ТАСС.

Лидером рынка остается южнокорейская компания Samsung, на которую приходится 32,3% продаж. "За год Samsung реализовала 319,8 млн смартфонов, что является рекордным показателем в истории отрасли. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны китайских и американских производителей, компания продолжила выпускать популярные модели Galaxy S4 и Note 3", - отметил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Мостон.

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Вторую строчку в рейтинге занимает производитель iPhone - американская компания Apple. Ей принадлежит 15,5% рынка. За 2013 год компания продала 153,4 млн смартфонов, что на 13% превосходит показатель предыдущего года. По словам экспертов, доля Apple на рынке смартфонов снизилась: в 2012 году на iPhone приходилось 19% мировых продаж. Apple удерживает сильные позиции в премиальном сегменте, однако тот факт, что она не представлена в нижней ценовой категории, негативно влияет на ее продажи в развивающихся странах", - указал Мостон.

На долю Samsung и Apple в минувшем году пришлась почти половина мировых поставок смартфонов, однако, по словам аналитиков, все большую конкуренцию им составляют другие производители.

"Продажи китайских компаний Huawei и Lenovo и южнокорейской LG растут в два раза быстрее рынка, их общая доля составляет 14%. Huawei быстро расширяется в Европе, в Латинской Америке растет популярность LG, смартфоны Lenovo (на базе ОС Android) продаются по конкурентной цене в Китае", - отметила эксперт Strategy Analytics Линда Суи.

Huawei, замыкающая тройку лидеров, продала в прошлом году 50,4 млн смартфонов (5,1% продаж), за ней следуют LG (47,6 млн единиц, 4,8%) и Lenovo (45,5 млн единиц, 4,6%).

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