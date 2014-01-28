ЦБ Германии предложил ввести спецналог в странах еврозоны, обратившихся за помощью к ЕС

Страны еврозоны, оказавшиеся на грани банкротства, должны до обращения за помощью к Евросоюзу ввести единовременный налог на богатство для собственных граждан с целью получения необходимых сумм. Такую позицию высказал Центральный банк Германии, передает ИТАР-ТАСС.

С 2010 года Евросоюз совместно с Международным валютным фондом принимал программы по спасению четырех государств, оказавшихся на пороге финансового краха, - Ирландии, Греции, Португалии, Кипра. Еще две страны - Италия и Испания - получили помощь в виде скупок на вторичном рынке их гособлигаций Европейским центральным банком.

Центробанк Германии заявил, что до принятия очередных стабилизационных программ оказавшиеся в финансовом кризисе страны еврозоны должны использовать свои внутренние ресурсы и вводить особый налог на богатство для собственных граждан.

"Налог на капитал отвечает принципу национальной ответственности, согласно которому налогоплательщики отвечают за обязательства собственного правительства до того, как помощь им окажут другие государства", - подчеркивается в сообщении ЦБ Германии.