ВВП Великобритании в 2013 году достиг 6-летнего максимума
11:56, 28 января 2014Финансы
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ВВП Великобритании растет согласно прогнозам
ВВП Великобритании в четвертом квартале 2013 года, согласно первой оценке, вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а по сравнению с третьим кварталом - на 0,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Данные полностью совпали с прогнозами аналитиков, передает ПРАЙМ.
По итогам 2013 года экономика страны выросла на 1,9%, продемонстрировав максимальный рост с 2007 года.
Промышленное производство в прошедшем квартале увеличилось на 0,7% в квартальном выражении. Строительный сектор снизился на 0,3%. Объем сферы услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, за октябрь-декабрь вырос на 0,8%.
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