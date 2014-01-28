«Альфа-Банк» ведет переговоры о покупке украинской "дочки" Bank of Cyprus

«Альфа-Банк» ведет переговоры с Bank of Cyprus о покупке их украинского дочернего «Банка Кипра», сообщили в пресс-службе «Альфа-Банка».

«Альфа-Банк» принимает участие в сделке по покупке "Банка Кипра". Мы подтверждаем свою заинтересованность в приобретении и продолжаем переговоры с партнерами по деталям сделки», - цитирует пресс-служба главного управляющего директора «Альфа-Банка» Рушана Хвесюка.

Пресс-служба «Банка Кипра» также подтвердила, что переговоры ведутся, но договор еще не подписан.

«Мы ждем ответа от наших коллег с Bank of Cyprus», - сказали в пресс-службе банка.

По данным Нацбанка, на 1 октября 2013 года «Банк Кипра» занимал 68-е место среди украинских банков с активами 2,6 млрд грн.



Ранее в СМИ сообщалось, что 27 января Bank of Cyprus Group подписала договор о продаже принадлежащих ей 99,77% акций украинского "Банка Кипра". Сумма сделки составила 225 млн евро.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

«Банк Кипра» (г. Киев, ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк является частью международной финансовой группы Bank of Cyprus Group.

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