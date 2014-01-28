Госдолг Беларуси за год увеличился почти на 20%

Госдолг Беларуси в 2013 году увеличился на 19,6% (на 25,3 трлн белорусских руб.) и на 1 января 2014 года составил 154 трлн белорусских руб., сообщает Министерство финансов Беларуси, передает Вести.Экономика.

Внешний госдолг Беларуси в прошлом году увеличился на 433,1 млн долл. (+ 3,6%) и на 1 января 2014 года составил 12,4 млрд долл.

В 2013 году Беларусь привлекла внешние госзаймы на 2 млрд 429,6 млн долл., в том числе кредит от ЕврАзЭС на 880 млн долл., кредит от России на 435,6 млн долл. для строительства АЭС, кредиты от банков Китая на 533,3 млн долл.

Кроме того, в прошлом году Беларусь привлекла кредит от ВТБ на 440 млн долл. и кредит от МБРР на 140,7 млн долл.

На погашение внешнего госдолга Беларусь в прошлом году направила 1 млрд 995,8 млн долл., в том числе на выплаты МВФ по кредиту stand-by - 1 млрд 646,9 млн долл., на выплаты России - 150 млн долл., на выплаты Банку экономического и социального развития Венесуэлы - 99,5 млн долл., на выплаты банкам Китая - 87,2 млн долл., на прочие внешние выплаты - 12,2 млн долл.

Внутренний госдолг Беларуси на 1 января составил 35,7 трлн белорусских руб., увеличившись в 2013 году на 9,8 трлн белорусских руб. (+ 38,1%).

В 2014 г. Беларусь обязана погасить 2,432 млрд долл. по внешнему госдолгу.

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