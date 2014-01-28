«Ощадбанк» за год увеличил прибыль почти на 20%

Государственный «Ощадбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 19,96% - до 678,784 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 20,43% - до 103,568 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,70%, до 51,546 млрд грн, обязательства - на 22,45%, до 83,113 млрд грн, средства клиентов - на 17,62%, до 46,341 млрд грн, собственный капитал - на 12,90%, до 20,456 млрд грн, уставный капитал - на 9,20%, до 15,830 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в 2012 году получил 565,825 млн грн прибыли.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Читайте такжеБанки Украины отчитались за 2013 год