Роман Шпек возглавил совет Независимой ассоциации банков Украины

Роман Шпек, советник «Альфа-Банка» (Украина), возглавил совет Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

Согласно решению совета от 27 января, Шпек заменил на посту Бориса Тимонькина, который остается членом совета НАБУ. Заместителем главы совета стал председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зинков.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года акционеры «Укрсоцбанка» назначили Бориса Тимонькина, с 2001 года возглавлявшего правление банка и покинувшего этот пост с 1 июля, заместителем председателя наблюдательного совета банка. Тимонькин покинул пост главы правления «Укрсоцбанка» в связи с переходом на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК).

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