Нацбанк помог гривне вернуть позиции на межбанке

Во вторник, 28 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару не изменились с 12:00 и установились на уровне 8,5150/8,5350 грн/долл.

По информации участников рынка, Нацбанк во вторник снова вышел на валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, продавая валюту по 8,40 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,6150/11,6465 грн/евро с 11,6210/11,6525 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3630/1,3685.

Читайте такжеУкраинская гривня попала «в шторм»

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2459/0,2466 грн/рубль с 0,2467/0,2477 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.6155 (+0.0555).

Читайте такжеГривня вошла в список самых недооцененных валют мира

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,6000/- грн/долл. (цена на продажу доллара так и не сформировалась по причине отсутствия рыночного предложения), по отношению к евро – на уровне 11,7445/11,8855 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2472/0,2495 грн/рубль.

Читайте также НБУ впервые в этом году вышел на межбанк и предложил доллар по 8,4 грн

