«Проминвестбанк» закончил год с миллиардными убытками

Входящий в группу крупнейших в Украине «Проминвестбанк» в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, нарастил убыток в 8 раз - до 2,577 млрд грн, сообщил банк в отчетности, обнародованной на сайте.

Согласно отчетности, в 2013 году активы банка снизились на 3,53% - до 38,737 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 3,68%, до 28,400 млрд грн, обязательства - на 5,00%, до 34,353 млрд грн, средства клиентов - на 0,63% - до 13,897 млрд грн, собственный капитал вырос на 7,01%, до 5,3384 млрд грн, уставный капитал вырос на 54,74% - до 8,199 млрд грн.

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Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - 97,8502% акций.

«Проминвестбанк» в 2012 году получил 317,265 млн грн убытка.

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