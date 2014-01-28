Эксперты ожидают дальнейшей девальвации гривни до 8,6-8,75 грн/долл.

Курс гривни по отношению к доллару в условиях политического кризиса может продолжить ослабление до уровня 8,6-8,75 грн за доллар, отметили в комментарии УНИАН руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен и аналитик консалтинговой компании «Альпари» Анна Кокорева.

«Курс движется по своей должной траектории до уровня 8,75 грн за доллар. В условиях острого политического кризиса возможны эксцессы, то есть курс может ослабнуть и больше», - подчеркнул Вальчишен.

В свою очередь, Кокорева отметила, что гривня активно теряет вес. «В ближайшее время курс доллара достигнет 8,56-8,58 гривен, это серьезный уровень», - отметила финансист.

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При этом оба эксперта не ожидают существенного укрепления гривни относительно доллара.

«Прогноз ICU на конец года - 8,75 за доллар», - подчеркнул Вальчишен.

С ним согласна и Кокорева. «Конечно, шансов на серьёзное укрепление мало, и в дальнейшем доллар продолжит рост, да и денег у центробанка страны на масштабные интервенции нет», - сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2014 год рассчитывался, исходя из курса гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар. Установление в Украине плавающего курса гривни является одной из рекомендаций Международного валютного фонда Украине, активное сотрудничество с которым в настоящее время приостановлено по решению властей страны.

В то же время рейтинговые агентства, в частности Fitch, предполагают, что по итогам 2014 года, а также первого полугодия 2015 года курс останется стабильным на уровне 8,3 грн за доллар. В то же время опрошенные УНИАН банкиры прогнозируют курс гривни на уровне 8,3-8,6 грн за доллар в течение 2014 года.