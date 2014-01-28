Дефицит госбюджета за год вырос на 21,2%

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 11,320 млрд грн, или на 21,2%, больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за 2013 год составил 63,591 млрд грн, что на 12,861 млрд грн, или на 25,35%, превышает дефицит 2012 года в 50,730 млрд грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 339,180 млрд грн, что на 6,845 млрд грн, или 1,98%, меньше показателя 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 442,743 млрд грн, что на 2,711 млрд грн, или 0,61%, меньше показателя 2012 года. Против 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в 2013 году выросли на 1,996 млрд грн, или на 0,69%, - до 291,573 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за 2013 год составили 403,403 млрд грн, что на 1,96%, или на 7,741 млрд грн, больше показателя за 2012 год. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за 2013 год составила 505,792 млрд грн, что на 2,72%, или на 13,397 млрд грн, больше показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по словам первого замминистра финансов Украины Анатолия Мярковского, дефицит госбюджета в 2013 году составил 4,5% ВВП, или порядка 60 млрд грн, при этом в текущем году дефицит будет снижен до 4,3% ВВП.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет был принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. 19 декабря 2013 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень бюджетного дефицита на 19,396 млрд грн.

21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.