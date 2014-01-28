Fitch может ухудшить прогноз «Правэкс-Банка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о возможности ухудшения рейтинга украинского «Правэкс – Банка», которому на текущий момент присвоен долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне «В-». Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на сайте Fitch.

«Рейтинговые действия продиктованы новостями о продаже 100% акций банка компанией Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa) с рейтингом BBB+ с негативным прогнозом компании СentraGas Holding, принадлежащей украинским акционерам. Сделка может быть завершена в течение 3-6 месяцев после получения соответствующих разрешений», - говорится в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, 23 января группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка». Сумма сделки составила 74 млн евро. В результате этой сделки покупатель получит убыток порядка 100 млн евро после уплаты налогов, включая около 60 млн евро за счет курсовых разниц от переоценки резервов.