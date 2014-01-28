Сотрудники Миндоходов изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на 24 млн грн

Объем подакцизных товаров, изъятых сотрудниками Министерства доходов и сборов Украины из оборота с начала года, составил в денежном эквиваленте 24 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Кроме того, прекращена деятельность 18 незаконных производств алкогольных напитков.

Как отмечается, для активизации борьбы с распространением фальсифицированной и некачественной продукции на территории Украины с января текущего года проводится операция «Акциз-2014», инициированная Миндоходов. Ее результатом должно стать существенное снижение теневого сегмента рынка подакцизной продукции, что в первую очередь поддержит легальных работников и увеличит отчисления денежных средств в бюджет страны.

В то же время, как сообщили в Миндоходов, уже сейчас стали очевидными наиболее распространенные схемы контрабанды. «В частности, схемами контрабанды табачных изделий является их транзит через территорию Украины на адреса несуществующих или фиктивных фирм-нерезидентов, перемещение товаров через границу Украины с уклонением от таможенного контроля путем маскировки под другие товары, а то и провоз товаров мимо таможенных пунктов», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на сумму 370 млн грн. Было уничтожено 153 подпольных цеха по производству фальсифицированной продукции.