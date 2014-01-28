Девальвация гривни соответствует общим тенденциям развивающихся стран - эксперт

Девальвация национальной валюты в Украине соответствует общим тенденциям, поскольку с начала недели происходит девальвация нацвалют в нескольких развивающихся странах, сообщил журналистам исполнительный директор Международного Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

«Нельзя смотреть на Украину как на отдельно взятую страну. С начала недели началось «ралли» на развивающихся рынках по девальвации местных денежных единиц, и Украина просто «в тренде», - сказал эксперт. Он отметил, что с начала недели происходит девальвация турецкой лиры, российского рубля, аргентинского песо, бразильского реала и ряда других валют.

По мнению эксперта, центральным банкам развивающихся стран необходимо «отыграть конкурентные преимущества на внешних рынках», поскольку экспортоориентированная экономика стремится к ослаблению своей денежной единицы. «Половину ВВП мы получаем за счет экспорта, поэтому девальвация нам «на руку». Если бы не девальвировали, утратили бы конкурентоспособность на внешних рынках», - пояснил Устенко.

Эксперт отметил, что фундаментальные факторы девальвации не изменились. «Резервы находятся на прежнем уровне, было закачано 3 млрд долл. за счет евробондов, и есть договоренности закачки дополнительных сумм от Российской Федерации на протяжении января», - сказал он.

По словам Устенко, небольшая девальвация может подержать экспортеров, так как на ее фоне могут вырасти поступления от продажи продукции в страны Европейского Союза и Россию. «12,5% ВВП мы получаем на территории Российской Федерации. Экономика РФ, по нашим прогнозам, будет расти в 2014 году пределах 1,5 - 2,5%. Это значит, что есть возможность дополнительной выручки… В ЕС рост экономики составит от 1 до 1,5% в 2014 году, и экспортная выручка будет неплохая, что даст возможность для пополнения золотовалютных резервов», - прогнозирует Устенко.

Кроме того, эксперт ожидает, что в следующем году будут стабильные поступления от гастрабайтеров Украины за рубежом. «Рынок ЕС и США растет, они (гастарбайтеры - УНИАН) и в кризисные времена чувствовали себя там неплохо. Мы получали около 5 млрд долл. от гастарбайтеров ежегодно, практически на уровне притока иностранных инвестиций в страну, и нет оснований предполагать, что эти поступления снизятся», - сказал Устенко.

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Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за неполный январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию доллара до 8,6 грн/долл. при заложенном в госбюджет-2014 курсе 8,5 грн/долл. привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится до уровня 8,6-8,75 грн/долл. Нацбанк 27 и 28 января впервые в 2014 году вышел на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,40 грн/долл.

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