Банк России снова повысил границы бивалютного коридора на 5 копеек

Банк России 28 января сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - на конец дня они составляли 33,70-40,70 рубля, свидетельствуют материалы ЦБ, передает Прайм.

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных валютных интервенций ЦБ планки в 350 миллионов долларов.

Ранее в текущем году ЦБ девять раз сдвигал границы коридора по 5 копеек вверх, а 27 января, когда стоимость бивалютной корзины на бирже вышла на верхнюю границу, регулятор впервые вынужден был повысить коридор за день сразу на 15 копеек. Продавая столько валюты, сколько было необходимо для удержания корзины в рамках коридора, ЦБ трижды выбрал объем интервенций в 350 миллионов долларов и, соответственно, трижды сдвигал коридор, каждый раз на 5 копеек.

По состоянию на начало 2014 года границы коридора находились на уровне 33,05-40,05 рубля, в целом за прошлый год они сдвинулись на 1,4 рубля.