Банк Турции резко повысил ключевые ставки

Центральный банк Турции принял решение повысить все ключевые ставки по итогам экстренного совещания во вторник. Решение было принято, чтобы не допустить дальнейшего падения национальной валюты, несмотря на критику премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом подобных действий, передают Вести.Экономика.

Банк повысил ставку овернайт до 12% с ранее установленных 7,75%, ставка по однодневным операциям РЕПО была увеличена до 10% с 4,5%, процентная ставка овернайт на заемный капитал была повышена до 8% с 3,5%.

Эксперты не ожидали столь резкого повышения ставок, в среднем прогнозировалось их увеличение на 2,25%, лишь один из 31 опрошенного Reuters экономиста прогнозировал столь жесткое увеличение ставок.

На этом фоне курс лиры к доллару США укрепился до 2,18 с 2,25 зафиксированных ранее, в понедельник курс достигал рекордной отметки 2,39.Турецкая лира в понедельник упала до рекордного минимума к доллару, после того как два дня назад ЦБ решил сохранить ставки без изменения, разочаровав участников рынка.

Большинство аналитиков прогнозировали ужесточение монетарной политики. Когда стало ясно, что регулятор на этот шаг не пойдет, валюта попала под серьезное давление, которое наблюдается по сей день.

Напомним, что в Турции разгорелся сильнейший коррупционный скандал, что вызвало волну продаж лиры. К этому неприятному событию добавились опасения продолжения сокращения программы выкупа активов от ФРС. В итоге только за последний месяц лира подешевела к доллару на 10%.

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