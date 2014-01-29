S&P прогнозирует стабилизацию курса гривни на уровне 8,5 грн/долл.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует стабилизацию курса гривни на уровне 8,5 грн/долл., говорится в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«В результате обострения политической ситуации курс гривни уже снизился примерно на 2,5% в 2014 году. Мы предполагаем, что он стабилизируется на уровне 8,5 грн за 1 долл. США», - говорится в отчете.

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По прогнозам агентства, объем валютных резервов Нацбанка будет в среднем достаточен для выплат по счету текущих операций платежного баланса в течение двух месяцев и погашения 35% краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года S&P на фоне ухудшения основных экономических показателей прогнозировало снижение курса нацвалюты Украины до 9 грн за доллар и снижение объема международных резервов Украины примерно до 20 млрд долл. по итогам 2013 года.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

Курс гривни к доллару за неполный январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию доллара до 8,6 грн/долл. привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится до уровня 8,6-8,75 грн/долл. Нацбанк 27 и 28 января впервые в 2014 году вышел на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,40 грн/долл.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП на 3%, рост инфляции в пределах 8,3%, расчетный курс гривни к доллару в пределах 8,0 – 8,5 грн/долл.