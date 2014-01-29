Standard & Poor's снизило прогноз роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило прогноз роста реального ВВП Украины по итогам 2014 года до 1% с прогнозируемых в ноябре 2013 года 1,5%.

Об этом говорится в сообщении S&P, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно прогнозам рейтингового агентства, рост реального ВВП Украины в 2014 году составит 1%, в 2015 году – 2,5%, в 2016 г. – 3,5%.

Номинальный ВВП на 2014-2016 годы прогнозируется на уровне 193 млрд долл., 218 млрд долл. и 252 млрд долл., соответственно.

Рост индекса потребительских цен на эти годы прогнозируется на уровне 5%, 8% и 8%, соответственно.

По оценкам Standard & Poor's, в 2013 году падение реального ВВП в Украине составило 1%, но в то же время, номинальный ВВП по сравнению с 2012 годом вырос на 2 млрд долл. – до 178 млрд долл. Также рейтинговое агентство оценивает падение потребительских цен по итогам 2013 года на 0,5%.

Читайте такжеВВП Украины за 2013 год составит около 1,475 трлн грн

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Standard & Poor's прогнозировало рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1%, в 2014 году – на 1,5%, в 2015 и 2016 годах – по 3,5% ежегодно.

ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале 2013 года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Официальная статистика по ВВП за 2013 год еще не обнародована. В то же время, 17 января 2014 г. тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook сообщил, что Украине удалось не допустить спада ВВП в 2013 году. По оценкам Счетной палаты Украины, обнародованным 23 января, номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составит около 1,475 трлн грн, что на 101 млрд грн, или на 6,41%, ниже планового показателя номинального ВВП по итогам 2013 года в 1,576 млрд грн.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП на 3%, рост инфляции в пределах 8,3%, расчетный курс гривни к доллару в пределах 8,0-8,5 грн/долл.