Арбузов ожидает вскоре получить второй транш от России в 2 млрд долл.

Украина рассчитывает в ближайшее время получить второй транш от России в размере 2 млрд долларов в рамках 15-миллиардного кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, открывая в среду заседание правительства.

«Мы уже получили первый транш в размере 3 млрд долларов, и ожидаем в ближайшее время получить второй в размере 2 млрд долларов», - отметил Арбузов.

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Как сообщал УНИАН, первый транш российского кредита в объеме 3 млрд долларов Украина получила 24 декабря 2013 года, предварительно осуществив размещение еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%. Разрешение на выпуск облигаций также было дано правительством и закреплено принятыми в парламенте изменениями в закон о Государственном бюджете в части увеличения предельного уровня государственного долга. Бумаги были проданы по цене 100% номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Как заявлял тогдашний глава украинского правительства Николай Азаров, первый транш российского кредита следовало было направить на выполнение социальных обязательств.

20 января Кабмин разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долларов под 5% годовых.