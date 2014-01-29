Местные власти должны погасить долги по зарплате - и. о. премьер-министра

Об этом заявил и. о. премьер-министра, Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на заседании Кабмина.

Сергей Арбузов отметил, что в целом по стране за 20 дней января 2014 года задолженность по заработной плате уменьшилась на 23 млн. грн. или почти на 3%. В то же время, по его словам, в отдельных регионах задолженность выросла: «В частности, в Киеве - на 13,5 млн. грн., Волынской области - на 1,1 млн. грн., в Ивано-Франковской и Винницкой областях - на 0,3 и 0,5 млн. соответственно».

И.о. премьер-министра подчеркнул, что местные органы исполнительной власти должны проанализировать причины роста задолженности и обеспечить ее кардинальное уменьшение, а о принятых мерах отчитаться перед Кабинетом Министров.

Сергей Арбузов также обратил внимание на необходимость четкой работы системы жизнеобеспечения страны, особенно в зимнее время.

«Учитывая прогноз погоды, в приоритетные вопросы выходят: обеспечение бесперебойной деятельности жилищно-коммунального хозяйства, своевременная расчистка дорог, осуществление оперативного ремонта электросетей, поврежденных в результате снегопадов и сильного ветра», - отметил он.

В связи с этим, Сергей Арбузов поручил профильным министрам организовать работу по указанным задачам. «Необходимой предпосылкой для этого является разблокирование административных зданий, чтобы органы власти в регионах могли надлежащим образом выполнять свои функции», - добавил он.