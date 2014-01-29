Банк «Финансы и кредит» за год увеличил прибыль в 2 раза

Входящий в группу крупнейших банк «Финансы и кредит» в 2013 году увеличил прибыль в 2 раза по сравнению с 2012 годом – до 6,256 млн грн, сообщил банк в отчетности, обнародованной на сайте.

Согласно отчету банка, с начала 2013 года активы банка «Финансы и кредит» выросли на 14,07% – до 25,722 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 9,88%, до 20,248 млрд грн, обязательства – на 14,27%, до 23,613 млрд грн, средства клиентов – на 33,38%, до 16,342 млрд грн, собственный капитал – на 11,95%, до 2,109 млрд грн, уставный капитал – на 9,52%, до 2,300 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году банк получил 3,166 млн грн прибыли, тогда как по итогам 2011 года убыток банка составил 79,163 млн грн.

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Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.

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