Standard & Poor's снизило прогноз роста госдолга Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило прогноз роста госдолга Украины в 2014 году до 38% ВВП с прогнозируемых в ноябре 2013 года 40% ВВП, говорится в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«По нашим прогнозам, в 2014 году изменение долга правительства составит около 6% ВВП, а чистый долг правительства составит примерно 38% ВВП», - говорится в сообщении агентства.

Согласно ожиданиям S&P, кредиты со стороны России обеспечат рефинансирование расходов на обслуживание и погашение валютного долга правительства Украины в 2014-2015 годах и не приведут к значительному увеличению госдолга. По оценкам агентства, около 52% всего объема долга номинировано в иностранной валюте, хотя значительная часть этих валютных обязательств состоит из кредитов, выданных на льготных условиях.

Агентство оценивает дефицит госбюджета и уровень госдолга по итогам 2013 года в 7,5% ВВП и 36,9% ВВП, соответственно.

Согласно прогнозам S&P, дефицит госбюджета Украины будет снижен до 5,6% ВВП в 2014 году, до 4,6% ВВП – в 2015 и до 4% ВВП – в 2016 году. Уровень госдолга на эти годы прогнозируется в 38,5%, 38,6% и 37,4% ВВП, соответственно.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Standard & Poor's прогнозировал рост госдолга Украины в 2014 году до 40% ВВП.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), за январь-декабрь 2013 года - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает доходы госбюджета на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.