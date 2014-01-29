Банк Пинчука закончил год с убытком в 23 млн грн

Входящий в группу крупных «Банк Кредит Днепр» в 2013 году получил 23,013 млн грн убытка, в то время как за 2012 год банк получил 1,647 млн грн прибыли, сообщается в отчетности банка на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка снизились на 29,61% - до 5,892 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 27,38%, до 3,789 млрд грн, обязательства - на 31,63%, до 5,316 млрд грн, средства клиентов – на 21,02%, до 4,904 млрд грн, собственный капитал - на 3,25%, до 576,382 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 315 млн грн.

Читайте такжеБанки Украины отчитались за 2013 год

Как сообщал УНИАН, «Банк Кредит Днепр» в 2012 году снизил прибыль по сравнению с 2011 годом на 15,9% - до 1,65 млн грн.

«Банк Кредит Днепр» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1993 года. Владельцами банка являются бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи через компанию «Бренкрофт Энтерпрайзес Лтд» (Кипр).

Читайте такжеПрибыль банков Украины в 2013 году составила 2,5 млрд грн

