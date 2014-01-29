Таможенная ситуация на украинско-российской границе остается спокойной

Министерство доходов и сборов Украины постоянно отслеживает ситуацию на украинско-российской границе в части возможного усложнения перемещения товаров, и пока не зафиксировало случаев возникновения очередей или чрезвычайных ситуаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов в ответ на сообщение ряда СМИ о том, что Федеральная таможенная служба Российской Федерации намерена внести изменения в режим таможенного оформления импорта и экспорта, что повлечет за собой определенные сложности, прежде всего, для украинских товаропроизводителей.

«Министерство доходов и сборов Украины внимательно отслеживает ситуацию на таможенных пунктах пропуска на украинско-российской границе, - говорится в сообщении Миндоходов. - На сегодня Федеральная таможенная служба РФ не направляла в Миндоходов Украины никаких уведомлений об изменении порядка таможенного контроля».

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В министерстве напомнили, что в 2013 году по итогам ряда встреч, как на экспертном уровне, так и на руководящем уровне, была достигнута договоренность об обмене необходимой информацией, в первую очередь, о возможных изменениях в таможенном контроле.

«В то же время Миндоходов подтверждает свою готовность к всеобъемлющей поддержке украинских производителей и созданию максимально комфортных условий для ведения внешней торговли», - отметили в министерстве, уточнив, что информацию о любых сложностях на границе можно сообщать на горячую линию сервиса «Пульс».

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что сегодня, 29 января, в 00:00 таможенная служба РФ начнет применять режим 100%-го досмотра товаров, импортируемых из Украины. Основанием для таких действий может послужить распоряжение Федеральной таможенной службы РФ, отданное таможням в российских регионах.