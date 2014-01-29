Банки Украины отнесли к группе самых слабых по уровню рисков

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s относит банковский сектор Украины к группе 10 (самая слабая группа) по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), и оценивает долю проблемных кредитов в банковском секторе в 40% совокупного объема кредитов, говорится в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Доля проблемных кредитов в банковском секторе, включая неработающие и реструктуризированные кредиты, оценивается нами как очень высокая (около 40% совокупного объема кредитов) и может увеличиться в случае резкой девальвации гривни, поскольку, по данным на ноябрь 2013 г. (последние доступные данные), 34% банковских кредитов были номинированы в иностранной валюте», - говорится в отчете.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, слабость банковской системы Украины оказывает негативное влияние на гибкость денежно-кредитной политики и функционирование механизмов денежно-кредитной трансмиссии.

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Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов по итогам ноября 2013 года составила 8,33%, что на 0,51 п.п. меньше, чем по итогам предыдущего месяца. В ноябре банки увеличили объем предоставленных кредитов на 2,47%, или 21,431 млрд грн, - до 889,938 млрд грн. Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем снизился на 3,46%, или на 2,660 млрд грн, - до 74,155 млрд грн.