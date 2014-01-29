«Райффайзен Банк Аваль» за год нарастил прибыль почти в 22 раза

«Райффайзен Банк Аваль» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль в 21,6 раза - до 730,045 млн грн, сообщается в отчетности банка по национальным стандартам.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка снизились на 9,05% - до 43,460 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 3,74% - до 27,047 млрд грн, обязательства снизились на 12,58% - до 36,223 млрд грн, средства клиентов - на 4,98%, до 26,419 млрд грн, собственный капитал вырос на 14,04% - до 7,237 млрд грн, уставный капитал - на 0,01%, до 3,003 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил прибыль в 10 раз - до 319,44 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 30,66 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

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