Путин поручил правительству выполнять договоренности с Украиной в полном объеме

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами российского правительства.

«Хочу обратить внимание правительства на то, что беспокоит наших украинских коллег и друзей, а именно на необходимость исполнений всех наших договоренностей в финансовой сфере, имею в виду наши договоренности по кредитам и в сфере энергетики. Просил бы правительство в полном объеме исполнять эти наши договоренности», - сказал Путин.

При этом он сообщил, что ситуация в Украине вчера обсуждалась в Брюсселе на саммите Россия-ЕС.

«Вчера были проведены достаточно обстоятельные переговоры в Брюсселе с нашими европейскими коллегами, мы обсуждали широкий спектр вопросов взаимодействия между Россией и Евросоюзом, в том числе говорили и о развитии наших отношений со странами, которые нашими европейскими коллегами включены в программу «Восточного партнерства», говорили, разумеется, и об Украине», - добавил он.

Читайте такжеВице-премьер РФ назвал условия продолжения финансовой поддержки УкраиныКак сообщал УНИАН, вчера, 28 января, в Брюсселе Путин заявил, что правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.

«Будем ли мы пересматривать наши договоренности по кредиту и по энергетике, если к власти (в Украине) придет оппозиция? Не будем. Для нас не важно. Мы же вели конструктивный диалог с правительством Украины, когда это правительство возглавляла Юлия Тимошенко», - сказал российский Президент.

Он отметил, что для РФ важна кредитоспособность Украины.

«И мы хотим быть уверенными, что эти деньги вернутся», - подчеркнул Путин.

Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания Украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

28 января Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и всего состава правительства.