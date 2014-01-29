Россия выполнит обязательства перед Украиной после формирования нового Кабмина

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выполнять финансовые и энергетические обязательства перед Украиной только после формирования нового украинского правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами российского правительства.

Читайте такжеПутин поручил правительству выполнять договоренности с Украиной в полном объемеМедведев отметил, что правительство России понимает необходимость исполнения всех договоренностей с Украиной. В то же время, он подчеркнул, что это должно делаться осмысленно. «Осмысленно мы можем это делать только тогда, когда будем понимать, какой экономический курс будет у нового правительства, кто будет там работать и каких правил они будут придерживаться», - сказал Медведев.

Кроме того, он сообщил о переговорах с экс-премьером Украины Николаем Азаровым по погашению долга за поставленный российский газ.

«Это разумно. Давайте дождемся формирования нового правительства Украины», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 28 января Янукович принял отставку премьер-министра Азарова и всего состава правительства.

В тот же день в Брюсселе Путин заявил, что правительство РФ не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция. «Будем ли мы пересматривать наши договоренности по кредиту и по энергетике, если к власти (в Украине) придет оппозиция? Не будем. Для нас не важно. Мы же вели конструктивный диалог с правительством Украины, когда это правительство возглавляла Юлия Тимошенко», - сказал Путин.

Он отметил, что для РФ важна кредитоспособность Украины. «И мы хотим быть уверенными, что эти деньги вернутся», - подчеркнул Путин.

17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.