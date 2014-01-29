Нацбанк третий день подряд предлагает доллар по 8,40 грн

Национальный банк Украины в среду, 29 января, третий день подряд выходит на межбанковский валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, предлагая доллар по курсу 8,4 грн/долл., сообщил УНИАН дилер крупного коммерческого банка.

По оценкам участников рынка, объем интервенций за 27 и 28 января составил более 800 млн долл.

«НБУ продавал порядка 50% от суммы заявки, если заявка находилась в пределах лимита, открытого на банк», - говорит собеседник агентства.

По его словам, это вызвало уменьшение ликвидности в банковской системе.

Читайте такжеУкраинская гривня попала «в шторм» «По результатам интервенции 29 января остатки в системе сократятся до уровней, при которых дефицит ликвидности в национальной валюте будет сдерживать давление на курс», - говорит дилер.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 повысились до 8,4800/8,4900 грн/долл. против 8,5000/8,5300 грн/долл. на открытии торгов.