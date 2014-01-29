В государственный и местные бюджеты перечислено 13 млрд грн налогов

В государственный и местные бюджеты с начала текущего года перечислено 12,9 млрд грн налогов и сборов, а в социальные фонды направлено 11,4 млрд грн платежей по единому социальному взносу, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на специальное заявление министра Александра Клименко.

«Правительство продолжает временно исполнять свои обязанности, пока между властью и оппозицией идет диалог и поиск компромиссных решений, - цитирует пресс-служба министра. – В это непростое для страны время Министерство доходов и сборов работает в штатной режиме… Мы не имеем права допустить, чтобы политические процессы спровоцировали экономический кризис, поскольку это не отвечает ни интересам страны, ни интересам гражданского общества».

По словам министра, с начала года Миндоходов зарегистрировало почти 2,5 тыс. новых предприятий. «Предприятиям выплачено 2,9 млрд грн бюджетного возмещения НДС, еще 3 млрд грн находятся на исполнении в госказначействе», - подчеркнул в своем заявлении министр.

Он отметил, что Миндоходов настроено на активную работу с инвесторами, бизнесом, поскольку в стабильности и поиске новых возможностей для развития заложен общий интерес. Кроме того, министерство делает все необходимое для бесперебойного предоставления гражданам, налогоплательщикам и субъектам внешнеполитической деятельности всех необходимых услуг. В частности, по информации Клименко, услугами сервисных центров, где продолжается прием годовой отчетности субъектов хозяйствования, уже воспользовались 2,7 млн налогоплательщиков. Им предоставлено более 220 тысяч административных услуг.

«Обращаю внимание, Министерство доходов и сборов было и остается вне политики. Как и ранее, мы готовы стоять на страже законных прав и интересов налогоплательщиков, защищать их от какого-либо давления, противоправных действий и коррупционных рисков», - говорится в заявлении Клименко.

В то же время министр высказал глубокое уважение гражданской активности украинцев, но призвал все стороны политического конфликта воздержаться от применения силы и радикальных действий.

«Верю, что мы, украинцы, сможем найти в себе мудрость и силы, чтобы с честью выйти из этой непростой ситуации, сохранить мир, спокойствие и экономическую стабильность в нашей стране Украине», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, открывая заседание правительства, и. о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов поручил министрам экономического развития, финансов, доходов и сборов активизировать диалог с инвесторами.

Кроме того, в Миндоходов неоднократно заявляли о том, что подразделения министерства работают в штатном режиме, а сотрудники оперативных подразделений, в частности, налоговой милиции перемещаются по стране исключительно в рамках выполнения своих прямых обязанностей и функций, а не с целью участия в возможных силовых акциях в центре Киева.