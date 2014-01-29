Доллар завершил день на межбанке снижением до 8,5 грн

В среду, 29 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,4850/8,5000 грн/долл. с 8,4800/8,4900 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,5690/11,5935 грн/евро с 11,5980/11,6155 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3630/1,3680.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2426/0,2432 грн/рубль с 0,2435/0,2441 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,9735 (+0,3165).

Как сообщал УНИАН, по информации участников рынка, Нацбанк в среду третий день подряд вышел на валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, продавая валюту по 8,40 грн/долл.

Во вторник, 28 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,5150/8,5350 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,6150/11,6465 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2459/0,2466 грн/рубль.