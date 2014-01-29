Курс доллара на Московской бирже обновил максимум с марта 2009 года

Курс доллара на Московской бирже превысил психологическую отметку в 35 руб., обновив максимум с марта 2009 года. До исторического рекорда ему остается расти около 1,7 руб.

Стоимость бивалютной корзины размером 0,55 доллара и 0,45 евро увеличилась на 32 коп. по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 40,79 руб., передает «Газета.Ru».

Евро также побил все рекорды и приближается к 48 руб.

Как сообщал УНИАН, в текущем году ЦБ России девять раз сдвигал границы бивалютного коридора по 5 копеек вверх, а 27 января, когда стоимость бивалютной корзины на бирже вышла на верхнюю границу, регулятор впервые вынужден был повысить коридор за день сразу на 15 копеек. Продавая столько валюты, сколько было необходимо для удержания корзины в рамках коридора, ЦБ трижды выбрал объем интервенций в 350 миллионов долларов и, соответственно, трижды сдвигал коридор, каждый раз на 5 копеек.

По состоянию на начало 2014 года, границы коридора находились на уровне 33,05-40,05 рубля, в целом за прошлый год они сдвинулись на 1,4 рубля.