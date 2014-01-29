Нацбанк попытается удержать курс гривни не выше 8,5 грн/долл. - эксперты

Национальный банк Украины будет пытаться удерживать курс гривни на уровне, не превышающем 8,5 грн/долл., считают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам директора казначейства «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Кравченко, сегодня на межбанковском валютном рынке пара доллар-гривня торговалась на уровне 8,48/8,49 грн/долл.

«Сегодня Нацбанк в очередной раз заявил об интервенции. НБУ смог переломить тенденцию и, похоже, будет пытаться удерживать курс на уровне, не превышающем 8,50 грн/долл.», - сказал эксперт.

По мнению директора дилингового центра казначейства «Диамантбанка», благодаря интервенции НБУ девальвация гривни будет сдерживаться и курс национальной валюты постепенно будет укрепляться.

«Полагаю, что до конца текущей недели курс доллара будет составлять 8,30/8,60 грн/долл.», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в среду третий день подряд вышел на валютный рынок с интервенциями в поддержку гривни, продавая валюту по 8,40 грн/долл.

В среду, 29 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,4850/8,5000 грн/долл. с 8,4800/8,4900 грн/долл. на 12:00.