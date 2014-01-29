Кабмин прогнозирует рост инфляции в 2014 году до 8,3%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост потребительских цен по итогам 2014 года на уровне 8,3% (декабрь к декабрю) и рост цен производителей на уровне 8,6%, говорится в постановлении правительства № 978, утверждающим макропоказатели развития Украины в 2014 году.

Читайте такжеВ Украине ухудшился индекс потребительских настроенийПостановление, в частности, закрепляет показатель номинального ВВП на уровне 1,653 трлн грн, с прогнозируемым ростом по итогам года в 3%. Прибыль предприятий – на уровне 302,1 млрд грн, фонд оплаты труда наемных работников, включая зарплату военнослужащих, на уровне 511,6 млрд грн при средней зарплате в 3 575 грн и уровне безработице по методологии Международной организации труда в 7,1-7,4%.

Сальдо торгового баланса закреплено на уровне «минус» 14,61 млрд долл. при экспорте 104,6 млрд долл. и импорте 119,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП - 3%. В то же время ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%. Госбюджет-2014 рассчитан исходя из уровня инфляции в пределах 8,3%.