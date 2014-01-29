Доллар дорожает на ожиданиях решения ФРС о сокращении стимулирования экономики США
17:54, 29 января 2014Финансы
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Доллар дорожает на ожиданиях решения ФРС США о сокращении стимулирования американской экономики.
Доллар идет вверх на ожиданиях решения ФРС США
На мировых торгах в среду, 29 января, доллар дорожает к евро на ожидании рынком сокращения стимулирования американской экономики.
Курс доллара к евро на закрытии торгов вырос до 1,3653 доллара за евро с 1,3670 доллара за евро днем ранее.
Курс доллара к иене уменьшился до 102,20 иены за доллар со 102,94 иены на закрытии торгов предыдущего дня.
Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился на 0,16% и составил 80,53 пункта.
По мнению аналитиков, Федрезерв США по итогам заседания сообщит о намерении сократить объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг до 65 миллиардов долларов с 75 миллиардов долларов ежемесячно, передает Bloomberg.
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