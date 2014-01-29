ЕИБ открыл «Ощадбанку» кредитную линию для финансирования малого и среднего бизнеса

18:20, 29 января 2014
Финансы
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Основная цель соглашения – финансирование малых и средних предприятий, компаний средней капитализации и других приоритетных проектов.

Открыта кредитная линия на 220 млн евро сроком до 10 лет

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) открыл «Ощадбанку» долгосрочную кредитную линию на 220 млн евро сроком до 10 лет для содействия развитию частного сектора и выполнения приоритетных задач в Украине, сообщила УНИАН пресс-служба «Ощадбанка».

Согласно сообщению, кредитная линия открыта в рамках финансового соглашения между «Ощадбанком» и ЕИБ, заключенного 30 декабря 2013 года. Основная цель соглашения – финансирование отечественных малых и средних предприятий, компаний средней капитализации и других приоритетных проектов.

Как сообщается, привлеченные средства будут направлены на средне- и долгосрочное финансирование проектов клиентов банка, удовлетворяющих требования ЕИБ. Это частные предприятия малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников до 250 человек и компании средней капитализации с количеством сотрудников от 250 до 3000 человек.

В частности, около 30% кредитной линии может быть направлено на финансирование частных компаний, которые не попадают в вышеупомянутые категории, но проекты которых соответствуют приоритетам ЕИБ и связаны с развитием частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспорт, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, защиту окружающей среды, информационные технологии и средства связи, а также со смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним.

Читайте такжеАрбузов заявил, что власть сохраняет управляемость украинской экономикойПо словам вице-президента ЕИБ Ласло Бороняя, которые приводятся в сообщении, этот заем соответствует приоритетам ЕИБ по поддержке экономического роста и созданию рабочих мест, а также оживлению долгосрочной конкурентоспособности путем увеличения доступности долгосрочных финансовых ресурсов для частного сектора.

Также сообщается, что сегодня ЕИБ обеспечил предоставление кредитов в Украине, включая текущую ссуду «Ощадбанку», на общую сумму около 2,1 млрд евро на проекты в энергетическом, транспортном и водном секторах и - через посредничество коммерческих банков - на поддержку малого и среднего бизнеса.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Европейского Союза, которое осуществляет финансирование проектов в странах «Восточного соседства» (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Россия) в размере 3,85 млрд евро на период 2007-2013 гг. Текущий мандат предусматривает финансирование проектов, которые представляют значительный интерес как для ЕС, так и для его восточных соседей в сфере поддержки местного частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

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