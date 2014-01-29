ЕИБ открыл «Ощадбанку» кредитную линию для финансирования малого и среднего бизнеса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) открыл «Ощадбанку» долгосрочную кредитную линию на 220 млн евро сроком до 10 лет для содействия развитию частного сектора и выполнения приоритетных задач в Украине, сообщила УНИАН пресс-служба «Ощадбанка».

Согласно сообщению, кредитная линия открыта в рамках финансового соглашения между «Ощадбанком» и ЕИБ, заключенного 30 декабря 2013 года. Основная цель соглашения – финансирование отечественных малых и средних предприятий, компаний средней капитализации и других приоритетных проектов.

Как сообщается, привлеченные средства будут направлены на средне- и долгосрочное финансирование проектов клиентов банка, удовлетворяющих требования ЕИБ. Это частные предприятия малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников до 250 человек и компании средней капитализации с количеством сотрудников от 250 до 3000 человек.

В частности, около 30% кредитной линии может быть направлено на финансирование частных компаний, которые не попадают в вышеупомянутые категории, но проекты которых соответствуют приоритетам ЕИБ и связаны с развитием частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспорт, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, защиту окружающей среды, информационные технологии и средства связи, а также со смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним.

Читайте такжеАрбузов заявил, что власть сохраняет управляемость украинской экономикойПо словам вице-президента ЕИБ Ласло Бороняя, которые приводятся в сообщении, этот заем соответствует приоритетам ЕИБ по поддержке экономического роста и созданию рабочих мест, а также оживлению долгосрочной конкурентоспособности путем увеличения доступности долгосрочных финансовых ресурсов для частного сектора.

Также сообщается, что сегодня ЕИБ обеспечил предоставление кредитов в Украине, включая текущую ссуду «Ощадбанку», на общую сумму около 2,1 млрд евро на проекты в энергетическом, транспортном и водном секторах и - через посредничество коммерческих банков - на поддержку малого и среднего бизнеса.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Европейского Союза, которое осуществляет финансирование проектов в странах «Восточного соседства» (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Россия) в размере 3,85 млрд евро на период 2007-2013 гг. Текущий мандат предусматривает финансирование проектов, которые представляют значительный интерес как для ЕС, так и для его восточных соседей в сфере поддержки местного частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.