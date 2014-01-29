«Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 раза

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка снизились на 0,44% - до 8,836 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 17,76%, до 237,678 млн грн, обязательства - на 0,21%, до 5,217 млрд грн, средства клиентов - на 5,18%, до 193,184 млн грн, собственный капитал - на 0,78%, до 3,618 млрд грн, уставный капитал банка не изменился и составляет 12,359 млрд грн.

Читайте такжеБанки Украины отчитались за 2013 годКак сообщал УНИАН, «Родовид Банк» в 2012 году банк сократил убыток до 10,594 млн грн против 1,4 млрд грн в 2011 году.

«Родовид Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов, работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.