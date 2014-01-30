В Китае замедлилась деловая активность

Ситуация в производственном секторе Китая стала ухудшаться. Об этом свидетельствуют окончательные данные HSBC Holdings и Markit Economics, пишут Вести.ru.

Индекс, характеризующий деловую активность в промышленности Китая, продолжил снижение и преодолел порог в 50 пунктов. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе составил 49,5 пункта. Предварительные данные свидетельствовали о снижении индекса до 49,6 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов говорит о снижении активности в секторе. Этот фактор может свидетельствовать о том, что вторая по величине экономика в мире уязвима к замедлению.

В исследовании HSBC отмечается, что индекс упал в связи с сокращением новых экспортных заказов и слабого роста объемов производства.

"Властям стоит обратить внимание на риски замедления и принять превентивные меры, чтобы стабилизировать темпы роста экономики", - заявил главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь.

В конце прошлого года правительство страны уже предупредило, что экономика сталкивается с определенными сложностями на фоне избыточных мощностей и повышенных рисков из-за большого объема долга органов местного самоуправления.