Выручка Facebook в 2013 году составила 7,87 млрд долл.

Выручка компании Facebook в 2013 году составила $7,87 млрд по сравнению с $5,08 млрд в 2012 году. Об этом говорится в распространенной в среду финансовой отчетности корпорации по итогам года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Операционная прибыль компании составила $2,8 млрд против $538 млн в 2012 году, чистая прибыль - $1,5 млрд.

По информации Facebook, в 2013 году число пользователей соцсетью, которые заходили на свою страничку каждый день, составило 757 млн человек. Это на 22% больше, чем в 2012 году. Хотя бы раз в месяц соцсетью пользовались 1,23 млрд человек, что на 16% выше показателей 2012 года. Число активных пользователей Facebook с мобильных устройств составило 556 млн человек.

На фоне чрезвычайно позитивного отчета компании акции Facebook подорожали почти на 9%, их цена составила $58,30 за штуку.