ФРС США сократила скупку активов на 10 млрд долл.

Федеральная резервная система США сократила скупку активов на $10 миллиардов до $65 миллиардов в месяц и сохранила ключевую ставку федерального финансирования в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых, как и ожидало большинство экономистов, сообщает "Рейтер".

Решение ФРС было единогласным.

Американский центробанк в очередной раз пообещал удерживать ключевую ставку около нуля по крайней мере до тех пор, пока безработица остается выше отметки 6,5 процента, инфляция в перспективе года-двух не превышает долгосрочный ориентир ФРС, установленный на уровне 2,0 процента, более чем на половину процентного пункта, а долгосрочные инфляционные ожидания надежно зафиксированы.

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"Чтобы поддержать движение к максимальной занятости и ценовой стабильности, ФРС подтвердила свою позицию, заключающуюся в том, что денежная политика, направленная на создание мощных стимулов, останется востребованной на протяжении значительного периода времени после того, как программа скупки активов завершится, а восстановление экономики наберет силу", - говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, выпущенном по итогам двухдневного заседания.

ФРС пообещала и дальше анализировать поступающую информацию, в том числе, о рынке труда, инфляционном давлении, инфляционных ожиданиях и ситуации в экономике и на финансовом рынке.

"Когда ФРС решит начать сворачивание стимулирующей политики, она примет сбалансированное решение, согласующееся с долгосрочными целями обеспечения максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов", - говорится в сообщении.

Начиная с февраля Федеральный резерв будет скупать казначейские обязательства на $35 миллиардов и облигации, обеспеченные закладными, на $30 миллиардов в месяц.

"Если поступающая информация будет подкреплять ожидания продолжения улучшения состояния рынка труда и движения инфляции к долгосрочному ориентиру, ФРС продолжит постепенно сокращать скупку активов на будущих заседаниях. Тем не менее, скупка активов не ведется предустановленным курсом, и решение ФРС о ее темпах будет по-прежнему зависеть от прогноза состояния рынка труда и инфляции, а также оценки эффективности и стоимости такой скупки".

ФРС вновь отметила, что сохранение инфляции на уровне менее 2 процентов может быть чревато рисками для экономики. В то же время, центробанк отметил рост экономической активности и улучшение состояния рынка труда с момента начала последнего раунда скупки активов, соответствующие усилению фундаментальных основ экономики США.